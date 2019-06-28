قطريليكس يكشف فساد النظام القطرى: انهيار الطرق يتسبب فى وفاة المواطنين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع قطريليكس تقريرا بالفيديو يكشف فيه حجم الفساد للنظام القطرى، وذلك نتيجة الإهمال الذى تفحش فى قطر، وشكاوى أبناء الشعب القطرى فى انهيار منظومة الطرق التى باتت أحد أسباب الوفاة فى الإمارة الصغيرة. ‌ ورصد التقرير شكاوى المواطنون القطريون نتيجة إهمال تنظيم الحمدين الحاكم لاحتياجات المواطنين حتى وصل الأمر إلى الطرق التى باتت أحد أسباب الوفاة فى الدويلة الصغيرة، ويأتى ذلك استمرارًا للفساد والإهمال الذى يعيش فيه النظام القطرى، وتسبب فى أزمة كبرى لدى أبناء الشعب القطرى من استمرار هذا الأمر.

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