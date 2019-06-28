بعد إطلاق سراح قاتل مأجور في البيرو.. إقالة جميع أعضاء المجلس الوطني للسجون

أقالت الحكومة البيروفية جميع أعضاء المجلس الوطني للسجون، وذلك على خلفية إطلاق سراح قاتل مأجور كان يقضي عقوبة بالسجن لمدة 25 سنة.

وأفادت وزارة العدل وحقوق الإنسان، في بيان، بإقالة رئيس المجلس الوطني للسجون ونائبه وجميع المسؤولين المتورطين في هذه القضية بشكل فوري.

كما أمرت الوزارة بتقديم دعوى جنائية فورا، واتخاذ الإجراءات الإدارية والتأديبية في حق المتورطين.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن تناقلت وسائل إعلام محلية خبر إطلاق سراح روبين مورينو أوليفو، الذي كان يقضي عقوبة بالسجن لمدة 25 سنة لتورطه في مقتل المستشار بجهة أنكاش (شمال)، إثيكيل نولاسكو.

Advertisements

وغادر مورينو السجن ليوضع رهن الإقامة الجبرية بعد انتهاء مدة اعتقاله الاحتياطي في قضية قتل أخرى يتابع فيها.

وكان قد ح كم على مورينو أوليفو في يناير 2015 بالسجن لمدة 25 سنة من قبل محكمة العدل العليا بإقليم سانتا (شمال) بتهمة التورط في ارتكاب جريمة قتل.

ويعتبر القضاء البيروفي مورينو أوليفو متزعما لشبكة من القتلة المأجورين الذين يزعم أنه كان يسيرها الحاكم السابق لجهة أنكاش، سيزار ألفاريث،(2007-2014)، الذي حكم عليه في 11 يونيو الجاري بالسجن لمدة 8 سنوات و 3 أشهر لتلقيه رشاوى بقيمة مليونين و600 ألف دولار من شركة البناء البرازيلية “أودبريشت” في سنة 2011.

وصار ألفاريث أول سياسي في البيرو تتم إدانته في قضايا فساد الشركة البرازيلية، التي يتم بموجبها التحقيق مع عدد من الرؤساء السابقين ومسؤولين كبار بالبلد الجنوب أمريكي.