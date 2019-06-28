الاٍرهاب يضرب تونس.. التفاصيل الكاملة ليوم من العنف والدم بدأ مع صلاة الفجر وأسقط قتيلا و12 إصابة- صور وفيديوهات  

شهدت العاصمة التونسية، اليوم الخميس، أحداثا إرهابية، خلفت إلى حدود الساعة مقتل شرطي، وإصابة 12 شخصا آخرين، بعد انفجارين متتاليين في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي، في العاصمة التونسية، اليوم الخميس.

وبدأت الأحداث الإرهابية، فجر اليوم، إذ تم الإعلان عن هجوم مسلح، استهدف محطة إرسال تلفزي في قفصة جنوبي البلاد، بإطلاق الرصاص من قبل مجموعة مسلحة من دون أن تُسجل أي أضرار بشرية، أو مادية.

الحدث الأكثر دموية

هز انفجار، سمع دويه وسط العاصمة، بشكل عنيف، سيارة للشرطة، في شارع “شار ديجول”، على بعد 100 متر من السفارة الفرنسية في تونس.

الحدث الثاني

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وقع بالقرب من وحدة مختصة في مكافحة الإرهاب، إذ أفادت وسائل إعلام تونسية، أن الانتحاري كان على متن دراجة هوائية وبقي ينتظر لدقائق إلى أن فتح الباب الفرعي لمقر الوحدة، ولدى خروج سيارة كان على متنها 3 رجال أمن قام الانتحاري بتفجير حزامه الناسف.

وقالت وزارة الداخلية التونسية إن التفجيرين أسفرا عن مقتل شرطي، وإصابة 12 شخصا (9 أمنيين، و3 مدنيين)

ووسط إجراءات أمنية مشددة تحسبا لأي تطورات ممكنة، أخليت عدد من الأماكن من المواطنين، تحسبًا أن يكون الانفجار يندرج ضمن مخطط قد تتلوه عمليات أخرى.