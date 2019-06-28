الدفاع الجديدي يستعد لموسمه الجديد بتركيا

قرر فريق الدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم خوض معسكر إعدادي بالديار التركية، استعدادا للاستحقاقات، التي تنظر الفريق الدكالي، الموسم المقبل.

ويبدأ معسكر فارس دكالة في تركيا، يوم 18 يوليوز المقبل، ويستمر إلى غاية 4 غشت، الذي يليه، تحت إشراف مدرب الفريق بادو الزاكي.

ويسعى الدفاع الجديدي إلى تكثيف تحضيراته الصيفية، للدخول بقوة في منافسات الموسم المقبل، علما أن الفريق يلعب على واجهتي البطولة الاحترافية، وكأس العرش.

وتُعول الجماهير الدكالية على خبرة بادو الزاكي، من أجل معانقة فريقها للألقاب، التي يعود أولها، وآخرها إلى عام 2013، عندما توج الفريق بكأس العرش رفقة المدرب الجزائري عبد الحق بنشيخة، في المواجهة، التي جمعته بالرجاء الرياضي.