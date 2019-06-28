“كان2019”.. كينيا يقلب الطاولة على تنزانيا ويرتقي للوصافة

قلب المنتخب الكيني لكرة القدم، مساء اليوم الخميس، تأخره بهدفين لواحد إلى فوز بثلاثة أهداف لاثنين، أمام منتخب تنزانيا، برسم ثاني جولات المجموعة الثانية من كأس أمم إفريقيا، مصر 2019.

وأنهى تنزانيا الشوط الأول متقدما بهدفين مقابل هدف، سجل ثنائية تنزانيا كل من سايمون مسوفا ومبوانا ساماتا، في الدقيقتين 6 و40 على التوالي، بينما وقع هدف كينيا أولونغا في الدقيقة 39.

ودخل الكينيون بقوة في الفصل الثاني من المباراة، ووقعوا هدفين، الأول في الدقيقة 62 عبر اللاعب جوان أوييمبا، قبل أن يعود أولونغا ويفرض نفسه نجما للمواجهة، بتوقيعه هدفه الشخصي الثاني في المباراة، والثالث لمنتخب بلاده وذلك في الدقيقة 80.

ومكن هذا الانتصار، كينيا من الارتقاء لوصافة ترتيب المجموعة مناصفة مع السنغال بثلاث نقاط اكل منتخب، بينما تجمد مجموع نقاط تنزانيا عند صفر نقطة في المركز الأخير، علما أن الجزائر يتصدر الترتيب بست نقاط.