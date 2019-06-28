استنفار أمني يسبق حلول الملك في طنجة

تقرر تأجيل حفل تدشين ميناء طنجة المتوسط الثاني، الذي كان من المزمع افتتاحه اليوم الخميس، بحضور الملك محمد السادس، وعدد من المسؤولين، إلى غاية يوم غد الجمعة.

وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن سبب التأجيل يعود لأسباب تقنية، حيث أعيد توجيه الدعوات من جديد لعدد من المسؤولين لحضور الافتتاح، الذي سينظم يوم غد.

وسيسمح ميناء طنجة المتوسط بالتفوق على أكبر مينائين على البحر المتوسط “الجزيرة الخضراء” و”بلنسية” من حيث طاقة استيعاب الحاويات، وجذب المزيد من الاستثمارات والصناعات التحويلية.

ويأمل المغرب أن يصل حجم مناولة الحاويات بالميناء الذي يتيح منصة للصادرات من مصانع الإنتاج المحلية لشركات فرنسية لصناعة السيارات مثل رونو وبوجو، إلى 4.5 مليون حاوية بنهاية العام، مثل ميناء ألخيثراس في جنوب إسبانيا.