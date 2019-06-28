بوتين: الاجتماع مع ماي سيساهم في تجاوز خلاف سكريبال

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بوتين وماي وسيرجي سكريبال
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، إنه يعتقد أن اجتماعه برئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي خلال قمة مجموعة العشرين قد يسهم في إصلاح العلاقات الثنائية، بعد واقعة تسميم الجاسوس الروسي السابق على الأراضي البريطانية.
وأوضح بوتين أن الحادث مسألة بين وكالات المخابرات، ولا ينبغي أن يلحق الضرر بالعلاقات والمصالح الاقتصادية بين بريطانيا وروسيا.
وفي مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز، أوضح بوتين أنه يعتقد أن ماي قد تكون أكثر ميلا لاتخاذ قرارات تنطوي على بعد نظر بشأن إصلاح العلاقات في ظل اقترابها من ترك منصبها.
وأضاف "أعتقد أن روسيا والمملكة المتحدة تهتمان بإصلاح تام لعلاقاتنا، على الأقل أتمنى اتخاذ بعض الخطوات الأولية".
وتدهورت العلاقات الثنائية بين البلدين العام الماضي إلى أدنى مستوى منذ الحرب الباردة، عندما اتهمت لندن وألقت اللوم على موسكو في تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته يوليا بغاز أعصاب في مدينة سالزبري الإنجليزية.
وتنفي موسكو تورطها في الحادث، الذي تسبب في أكبر موجة طرد متبادل للدبلوماسيين بين البلدين منذ الحرب الباردة.
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