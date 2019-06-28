سقط جريحان في إطلاق نار قرب مسجد بمدينة بريست الفرنسية مساء اليوم الخميس.
وقالت وسائل إعلام إن إطلاق النار أسفر عن إصابة شخصين بجروح.
وأضافت أن المصابين نقلا إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج فيما هرعت قوات الشرطة إلى مكان إطلاق النار.
وأوضح مصدر أمني فرنسي أنه لا دليل على أن إطلاق النار كان يستهدف مسجد بريست.
يشار إلى أن فرنسا شهدت عددا من العمليات الإرهابية خلال الأعوام الأخيرة.
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