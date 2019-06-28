شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تهديدات واشنطن.. أردوغان يستعطف «الناتو» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رسالة إلى الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وذلك عقب تهديد وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة مارك أسبر، أمس الأول (الأربعاء)، بفرض عقوبات على تركيا في حال مضت بصفقة صواريخ «إس 400» الروسية.

واعتبر أردوغان أن على دول الحلف الأطلسي عدم فرض عقوبات على بعضها البعض، وقال في تصريح صحفي من مطار أنقرة أمس الأول، حيث كان يستعد للتوجه إلى اليابان للمشاركة في قمة مجموعة العشرين: «لا تنسوا أن تركيا عضو في الحلف الأطلسي وأمريكا دولة في الحلف. بحسب علمي على دول الحلف الأطلسي أن لا تفرض عقوبات على بعضها البعض».

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ومن المفترض أن يلتقي الرئيس التركي غدا (السبت) نظيره الأمريكي دونالد ترمب على هامش قمة مجموعة العشرين، على أن تكون مسألة الصواريخ الروسية على جدول الأعمال.

وأعطت الولايات المتحدة تركيا مهلة حتى الحادي والثلاثين من يوليو لتتخلى عن هذه الصفقة، وإلا ستفرض عليها عقوبات، إلا أن الرئيس التركي حرص على القول إن العلاقات التركية - الأمريكية قائمة على «شراكة إستراتيجية»، مستبعدا فرض واشنطن عقوبات على بلاده في حال عدم التخلي عن صفقة الصواريخ الروسية.

وشدد أردوغان مجدداً على أن الاتفاق مع موسكو «بحكم المنجز»، وأن أنظمة الدفاع الصاروخية المضادة للطائرات «في طريقها إلى التسليم».