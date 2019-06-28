البحرين تستنكر الاعتداء على مبنى سفارتها في العراق

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المنامة) استنكرت مملكة البحرين الاعتداء المرفوض الذي استهدف مبنى سفارتها لدى جمهورية العراق الشقيقة من قبل متظاهرين وأدى إلى أعمال تخريبية في مبنى السفارة. وأوضحت وزارة خارجية مملكة البحرين وفق ما نقلت وكالة أنباء البحرين أنها استدعت سفيرها لدى العراق السفير صلاح علي المالكي للتشاور، مطالبةً الحكومة العراقية بتحمل المسؤولية التامة لحماية سفارة وقنصلية مملكة البحرين في جمهورية العراق وجميع العاملين فيهما، وفقًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 1961. وكانت سفارة مملكة البحرين لدى العراق تعرضت في وقت سابق أمس إلى اعتداء من قبل متظاهرين. من جهتها، أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن استنكارها الشديد لاقتحام سفارة مملكة البحرين في بغداد في مخالفة صريحة للأعراف والمواثيق الدبلوماسية التي تحكم وتنظم علاقات العمل الدبلوماسي بين الدول. وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان لها: «إن دولة الإمارات إذ تستنكر هذا الانتهاك السافر فإنها تدعو الحكومة العراقية إلى القيام بمسؤولياتها تجاه المحافظة على الالتزامات الدولية الواضحة بموجب المعاهدات الدولية التي تضمن أمن العمل الدبلوماسي، مشددةً على ضرورة صون مقار البعثات الدبلوماسية وتوفير الحماية لها التزاما بالقانون الدولي واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية».

استنكرت مملكة البحرين الاعتداء المرفوض الذي استهدف مبنى سفارتها لدى جمهورية العراق الشقيقة من قبل متظاهرين وأدى إلى أعمال تخريبية في مبنى السفارة. وأوضحت وزارة خارجية مملكة البحرين وفق ما نقلت وكالة أنباء البحرين أنها استدعت سفيرها لدى العراق السفير صلاح علي المالكي للتشاور، مطالبةً الحكومة العراقية بتحمل المسؤولية التامة لحماية سفارة وقنصلية مملكة البحرين في جمهورية العراق وجميع العاملين فيهما، وفقًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 1961. وكانت سفارة مملكة البحرين لدى العراق تعرضت في وقت سابق أمس إلى اعتداء من قبل متظاهرين. من جهتها، أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن استنكارها الشديد لاقتحام سفارة مملكة البحرين في بغداد في مخالفة صريحة للأعراف والمواثيق الدبلوماسية التي تحكم وتنظم علاقات العمل الدبلوماسي بين الدول. وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان لها: «إن دولة الإمارات إذ تستنكر هذا الانتهاك السافر فإنها تدعو الحكومة العراقية إلى القيام بمسؤولياتها تجاه المحافظة على الالتزامات الدولية الواضحة بموجب المعاهدات الدولية التي تضمن أمن العمل الدبلوماسي، مشددةً على ضرورة صون مقار البعثات الدبلوماسية وتوفير الحماية لها التزاما بالقانون الدولي واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية».

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