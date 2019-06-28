شكرا لقرائتكم الجيش الليبي يجهز لهجوم كبير لاستعادة غريان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يستعد الجيش الليبي لشنّ عملية عسكرية كبرى خلال الساعات القادمة، من أجل استعادة السيطرة على مدينة غريان الواقعة جنوبي غرب طرابلس من جديد، في وقت تتواصل فيه الاشتباكات على أطراف المدينة، التي تعتبر مركزاً لعمليات الجيش.

والأربعاء، أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني، أنها بسطت نفوذها على مدينة غريان، التي يسيطر عليها الجيش منذ بداية عمليته العسكرية لتحرير العاصمة طرابلس قبل أكثر من شهرين ونصف، وذلك بعد معارك دامية، أسفرت عن مقتل وجرح عشرات العناصر من الجانبين.

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وقالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي، في بيان، إن جميع القوات أصبحت جاهزة لتتحرك من جديد نحو غريان، بعد ترتيب صفوفها، تزامناً مع توّجه تعزيزات عسكرية جديدة تابعة لقوات الصاعقة إلى المدينة لمساندة قوات الجيش، تمهيداً لاستعادتها.

ومن المتوقع أن تكون هذه المدينة الجبلية والإستراتيجية، خلال الساعات القادمة، مسرحاً لعمليات قتالية ومواجهات عنيفة من الطرفين.

وتمثل مدينة غريان الواقعة على بعد 100 كلم جنوبي غرب طرابلس، مركز عمليات مهماً جدّاً للجيش الليبي، الذي اتخذها منذ سيطرته عليها مطلع شهر أبريل الماضي، مقرا لقيادة عملياته العسكرية بالمنطقة الغربية، تقدم الدعم العسكري لقواته في محاور القتال جنوب العاصمة طرابلس، كما تضمّ مهبطاً للطائرات العمودية، يستخدمه الجيش في توفير غطاء جوّي لتقدّم قواته نحو العاصمة طرابلس.