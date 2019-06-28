النائب ممدوح الحسيني: الدولة حققت طفرة في ملف القضاء علي العشوائيات والفوضي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب ممدوح الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الدولة جادة في القضاء علي العشوائيات والتصدي للفوضي، مؤكدا أن ما حققته الدولة في هذا الملف يعتير إنجازا حقيقيا وطفرة كبيرة، مما يساعد علي تحقيق عملية التنمية وفتح مجال للاستثمار.
وأضاف "الحسيني"، لـ"الخليج 365"، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي واضحة وحاسمة بأن يتم القضاء علي الفوضي والعشوائيات لتصبح مصر خلال أقرب وقت خالية من العشوائيات.
وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية إلي أن الدولة تستهدف من مشروعات الإسكان التي أقامتها لساكني العشوائيات توفير حياة كريمة وآدمية للمواطنين، ليعيش في مسكن ملائم، وأيضا الحفاظ علي النسق الحضاري.
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