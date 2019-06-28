احباط محاولة انقلاب في فنزويلا

قالت الحكومة الفنزويلية انها احبطت محاولة انقلاب شملت خطة لاغتيال الرئيس نيكولاس مادورو وتعيين جنرال مكانه، وفق ما أعلن وزير الإعلام خورخي رودريجيز اليوم الأربعاء 26 جوان 2019.

وأفاد رودريجيز بأن الخطة التي شارك فيها ضباط حاليون ومتقاعدون كانت ستنفّذ بين يومي الأحد والإثنين الماضيين، متهما كولومبيا وتشيلي والولايات المتحدة بأنها على صلة بها.

وهذه ليست المرة الأولى التي تنفذ فيها محاولة انقلاب في فنزويلا حيث سبقها محاولة قام بها مجموعة من ضباط الجيش ولكنها فلشلت.