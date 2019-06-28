كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل| بعد إعلان بعض القنوات وفاته.. آخر تطورات الحالة الصحية للرئيس التونسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعد إعلان عدد من القنوات خبر شائعة وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، وذلك على خلفية نقله إلى المستشفى العسكري بعد تدهور حالته الصحية مرة أخرى خلال فترة قصيرة من خروجه من المستشفى.

وعاشت تونس حالة من تضارب الآنباء بشأن الحالة الصحية للرئيس التونسي، نظرًا لتعرضه لأزمة صحية حادة نقل على إثرها إلى المستشفى العسكري.

وصرح مستشار الرئيس التونسي، بأن حالة الرئيس الباجي قايد السبسي حرجة جدا، لكنه ما زال على قيد الحياة، ونفى المستشار الإعلامي لرئاسة الجمهورية التونسية فراس قفراش، ما تردد من آنباء بشأن وفاة الرئيس التونسي، مؤكدًا أن حالته مستقرة- وفقا لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، ووكالة الأنباء الرسمية التونسية.

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وأكد مستشار الرئيس التونسي، فراس قفراش، في 21 يونيو الشهر الجاري، أن الرئيس الباجي قايد السبسي، أجرى تحاليل وفحوصات طبية عاديّة، بالمستشفى العسكري بتونس إثر وعكة خفيفة عاديّة دون أي خطورة.

وأكد قفراش، في اليوم التالي، أن الرئيس قايد السبسي غادر المستشفى العسكري "وفي صحّة جيّدة"، وسيشرف بداية الأسبوع القادم على موكب الاحتفال بالذكرى على موكب الاحتفال بالذكرى 63 لانبعاث الجيش الوطني التونسي، حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأفادت وكالة تونس أفريقيا للأنباء، بأنه تعرض الرئيس التونسي، صباح اليوم، لوعكة صحيّة حادة استوجبت نقله إلى المستشفى العسكري بتونس وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.

وأشارت رئاسة الجمهورية التونسية، أمس، إلى أن الحالة الصحية لـ"قايد السبسي"، في استقرار، وأنه يخضع للفحوصات اللازمة، بعد أن تم نقله صباح اليوم إلى المستشفى العسكري لتلقي العلاج اللازم بعد تعرضه.