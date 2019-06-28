السبهان يغرد بشأن احداث السفارة البحرينية في بغداد

وقال السبهان في تغريدة له ان "ما حدث في سفارة مملكة البحرين في بغداد، امر مؤسف للغاية".

يذكر ان متظاهرين غاضبين اقتحموا مساء اليوم، مقر السفارة البحرينية في منطقة المنصور ببغداد احتجاجا على صفقة القرن وورشة المنامة التي رفضها، حيث قاموا بانزال العلم البحريني ورفع العلم الفلسطيني بدلا عنه.

