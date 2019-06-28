مكتب عبد المهدي يصدر بيانا بشأن احداث السفارة البحرينية ببغداد

اصدر مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الجمعة، بيانا بشأن احداث السفارة البحرينية في بغداد.
واضاف ان "الاجهزة الامنية كافة اتخذت الاجراءات الحازمة والفورية لإخراجهم من السفارة وكذلك لإعادة النظام وتوفير الحماية اللازمة واعتقال المتسببين تمهيدا لتقديمهم الى القضاء".
وتابع ان "الحكومة العراقية جادة في منع خرق النظام والقانون ولن تتسامح مطلقا مع مثل هذه الاعمال"، مشيرا الى ان "الحكومة ترفض بشكل مطلق أي عمل يهدد البعثات الدبلوماسية وأمنها وسلامتها وسلامة العاملين فيها".
يذكر ان متظاهرين غاضبين اقتحموا مساء اليوم، مقر السفارة البحرينية في منطقة المنصور ببغداد احتجاجا على صفقة القرن وورشة المنامة التي رفضها، حيث قاموا بانزال العلم البحريني ورفع العلم الفلسطيني بدلا عنه.
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