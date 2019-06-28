افاد مصدر امني، الجمعة، بأعتقال اكثر من 40 شخصا في تظاهرة السفارة البحرينية ببغداد.
واضاف المصدر ان "القوات الامنية اغلقت جميع الطرق المؤدية الى منطقة المنصور في بغداد".
يذكر ان متظاهرين غاضبين اقتحموا مساء اليوم، مقر السفارة البحرينية في منطقة المنصور ببغداد احتجاجا على صفقة القرن وورشة المنامة التي رفضها، حيث قاموا بانزال العلم البحريني ورفع العلم الفلسطيني بدلا عنه، فيما وصلت قوة كبيرة من وزارة الداخلية الى مقر السفارة لتفريق المتظاهرين والسيطرة على الوضع.
كانت هذه تفاصيل خبر اعتقال اكثر من 40 شخصا بتظاهرة السفارة البحرينية واغلاق الطرق المؤدية للمنصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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