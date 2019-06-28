اعتقال اكثر من 40 شخصا بتظاهرة السفارة البحرينية واغلاق الطرق المؤدية للمنصور

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "القوات الامنية قامت اليوم باعتقال اكثر من 40 شخاص شاركوا في التظاهرة امام السفارة البحرينية بمنطقة المنصور في بغداد، تنديدا بصفقة القرن وورشة المنامة بشأن فلسطين".واضاف المصدر ان "القوات الامنية اغلقت جميع الطرق المؤدية الى منطقة المنصور في بغداد".

يذكر ان متظاهرين غاضبين اقتحموا مساء اليوم، مقر السفارة البحرينية في منطقة المنصور ب‍بغداد احتجاجا على صفقة القرن وورشة المنامة التي رفضها، حيث قاموا بانزال العلم البحريني ورفع العلم الفلسطيني بدلا عنه، فيما وصلت قوة كبيرة من وزارة الداخلية الى مقر السفارة لتفريق المتظاهرين والسيطرة على الوضع.

