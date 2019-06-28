الأمن العراقي يوقف 40 شخصا بمحيط سفارة البحرين لدى بغداد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ألقت قوات الأمن العراقية، مساء الخميس، القبض على أكثر من 40 شخصا في محيط سفارة البحرين لدى بغداد.

ومن جانبه، تعهد وزير الداخلية العراقي ياسين الياسري بمحاسبة المسؤولين عن اقتحام سفارة البحرين، معلنا اتخاذ إجراءات أمنية مشددة في محيط السفارة.



وقال الملازم أول سعيد صابر، الضابط في الشرطة العراقية بمدينة بغداد لـ"العين الإخبارية" "احتشد العشرات من عناصر مليشيا الحشد الشعبي الإيرانية، مساء الخميس، بشكل مفاجئ أمام مقر السفارة البحرينية في منطقة المنصور ببغداد، وبعد ذلك اقتحموا السفارة واعتلى عدد منهم المبنى وأنزلوا العلم البحريني".

وأشار الى أن قوة أمنية عراقية أخرجت موظفي السفارة البحرينية من المقر قبل ساعة من بدء الاقتحام كي لا يتعرضوا لأي اعتداءات من قبل المتظاهرين، فيما ما زال الموظفون العراقيون العاملون في السفارة موجودين فيها.