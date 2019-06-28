العراق يعرب عن أسفه للاعتداء على سفارة البحرين ببغداد‎

رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي - أ.ف.ب

أكدت الحكومة العراقية، فجر الجمعة، رفضها المطلق لأي عمل يهدد البعثات الدبلوماسية وأمنها وسلامتها على أراضيها.

وأعربت الحكومة، خلال بيان، عن أسفها الشديد للتجاوز الذي وقع بمبنى سفارة البحرين والقيام بأعمال تخريبية مخالفة للقانون.

وشدد البيان الحكومي على اتخاذ الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات الحازمة والفورية لإخراج عناصر الشغب من السفارة، وإعادة النظام وتوفير الحماية اللازمة واعتقال المتسببين تمهيدا لتقديمهم إلى القضاء.

Advertisements

وأوضح البيان أن الحكومة العراقية جادة في منع خرق النظام والقانون، ولن تتسامح مطلقا مع مثل هذه الأعمال.

وفي وقت سابق مساء الخميس، اقتحم العشرات من مليشيا الحشد الشعبي الإيراني مقر السفارة البحرينية في بغداد، وسط غياب تام للسلطات الأمنية في المنطقة.

وعلى إثر حادث الاقتحام قررت وزارة الخارجية البحرينية استدعاء سفيرها صلاح علي المالكي للتشاور، عقب الاعتداء.

واقتحام السفارات والجامعات العراقية ليس بجديد على مليشيات الحشد الشعبي الإيراني، فقد شهدت بلاد الرافدين العديد من الوقائع المشابهة، أشهرها مؤخراً اقتحام السفارة السعودية في طهران وقنصليتها في مدينة مشهد الإيرانية.