الإمارات تستنكر اقتحام السفارة البحرينية في العاصمة العراقية

أعربت دولة الإمارات عن استنكارها الشديد لاقتحام سفارة مملكة البحرين في العاصمة العراقية بغداد، في مخالفة صريحة للأعراف والمواثيق الدبلوماسية التي تحكم وتنظم علاقات العمل الدبلوماسي بين الدول.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها اليوم "إن دولة الإمارات إذ تستنكر هذا الانتهاك السافر فإنها تدعو الحكومة العراقية إلى القيام بمسؤولياتها تجاه المحافظة على الالتزامات الدولية الواضحة بموجب المعاهدات الدولية التي تضمن أمن العمل الدبلوماسي، مشددة على ضرورة صون مقار البعثات الدبلوماسية وتوفير الحماية لها التزاما بالقانون الدولي واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية".

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية وقوف دولة الإمارات التام مع مملكة البحرين الشقيقة، في مواجهة أي تهديد يمس أمنها وأمن بعثاتها الدبلوماسية، مستنكرة عملية التحشيد التي تقوم بها بعض الجهات تجاه البحرين.

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وفي ظل هذا الاعتداء تعرب وزارة الخارجية عن قلقها إزاء أمن مقار البعثات الدبلوماسية في العراق.

وألقت قوات الأمن العراقية، مساء الخميس، القبض على أكثر من 40 شخصا في محيط سفارة البحرين في بغداد.

من جانبه، تعهد وزير الداخلية العراقي ياسين الياسري بمحاسبة المسؤولين عن اقتحام سفارة البحرين، معلنا اتخاذ إجراءات أمنية مشددة في محيط السفارة.

وقال الملازم أول سعيد صابر الضابط في الشرطة العراقية بمدينة بغداد لـ"العين الإخبارية" "احتشد العشرات من عناصر مليشيات الحشد الشعبي الإيرانية، مساء الخميس، بشكل مفاجئ أمام مقر السفارة البحرينية في منطقة المنصور ببغداد، وبعد ذلك اقتحموا السفارة واعتلى عدد منهم المبنى وأنزلوا العلم البحريني".

وأشار إلى أن قوة أمنية عراقية أخرجت موظفي السفارة البحرينية من المقر قبل ساعة من بدء الاقتحام كي لا يتعرضوا لأي اعتداءات من قبل المتظاهرين، فيما ما زال الموظفون العراقيون العاملون في السفارة موجودين فيها.