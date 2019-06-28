مقتل جندي تركي وإصابة 3 إثر هجوم في إدلب السورية

قوات تركية في إدلب- أ.ف.ب

قالت وزارة الدفاع التركية، الخميس، إن جندياً قتل وأصيب ثلاثة آخرون عندما تعرض موقع مراقبة بمحافظة إدلب السورية لقصف وهجوم بقذائف المورتر.

وفي بيان مكتوب، أكدت الوزارة أن الهجوم متعمد، وتم إجلاء الجرحى وأنهم يخضعون حالياً للعلاج.

وتشن كل من تركيا وإيران ضربات مستمرة تستهدف المدنيين في محافظة إدلب المحاصرة.

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وفي مايو/أيار الماضي، طالب الاتحاد الأوروبي كلاً من تركيا وإيران الوفاء بمسؤولياتهما والتزاماتهما وضمان الحماية الفورية للمدنيين.

وأضاف الاتحاد: "لا يمكن تحت أي ظرف تبرير الهجمات العشوائية على النساء والأطفال وغيرهم من المدنيين وتشريدهم وتدمير البنية التحتية المدنية".



وفر 180 ألفاً على الأقل مع احتدام القتال في المحافظة الواقعة بشمال غرب سوريا، ويعيش في المحافظة ما يقدر بنحو 3 ملايين شخص.

كما طالبت الحكومة السورية القوات التركية بالخروج من أماكن انتشارها في محافظة إدلب، مؤكدة أن الوجود التركي يعتبر "عدواناً صارخاً".

