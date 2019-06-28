الان تتابع حكومة العراق تعرب عن أسفها لاقتحام مبنى سفارة البحرين.. وتتعهد بملاحقة المعتدين والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت الحكومة العراقية، اتخاذ التدابير اللازمة لحماية السفارة البحرينية واعتقال المعتدين عليها. وقالت في بيان صحفي: نؤكد رفضنا المطلق لأي عمل يهدد البعثات الدبلوماسية. وعبرت عن أسفها الشديد للتجاوز الذي وقع بمبنى سفارة البحرين والقيام بأعمال تخريبية مخالفة للقانون.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حكومة العراق تعرب عن أسفها لاقتحام مبنى سفارة البحرين.. وتتعهد بملاحقة المعتدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.