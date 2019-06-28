الان تتابع الأمن العراقي يضبط أكثر من 40 شخصًا في محيط سفارة البحرين لدى بغداد والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ألقت قوات الأمن العراقية القبض على أكثر من 40 شخصًا في محيط سفارة البحرين لدى بغداد. وفرضت القوات الأمنية العراقية إجراءات مشددة عقب اقتحام متظاهرين تابعين لميليشيا حزب الله في العراق مبنى سغارة البحرين في بغداد.

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