مستشار الرئيس التونسي: حالة السبسي حرجة جدا

قال مستشار الرئيس التونسي، إن حالة الرئيس الباجي قايد السبسي حرجة جدا.

ونقل السبسي، إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد إصابته بوعكة صحية حادة.

يأتي هذا بعد ساعات من وقوع تفجيرين انتحاريين في وسط العاصمة، مخلفين قتيلا وعددا من الجرحى.

وذكرت مصادر أن التفجير الانتحاري الأول استهدف سيارة شرطة في شارع شارل ديغول، فيما أشارت مصادر أخرى إلى أن الحادث وقع على بعد 100 متر من السفارة الفرنسية.

وقال شهود إن دوي انفجار ضخم تردد في المنطقة، فيما ذكرت الداخلية التونسية أن التفجير خلف وفاة رجل أمن وإصابة 5 أشخاص (رجلي أمن و3 مدنيين).