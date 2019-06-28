شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تستدعي سفيرها من بغداد بعد اقتحام مبنى السفارة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) أعلنت مملكة البحرين استدعاء سفيرها لدى العراق بعد اقتحام مبنى سفارتها في بغداد اليوم (الخميس). أعلنت مملكة البحرين استدعاء سفيرها لدى العراق بعد اقتحام مبنى سفارتها في بغداد اليوم (الخميس). وحمَّلت وزارة الخارجية البحرينية، الحكومة العراقية، المسؤولية عن حماية سفارة وقنصلية البحرين في بغداد، معبرة عن رفضها واستنكارها لهذا الحادث.



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