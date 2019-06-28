شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: الاعتداء على سفارة البحرين في بغداد مرفوض ومستهجن والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)
أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور أنور قرقاش، أن الاعتداء على سفارة مملكة البحرين في بغداد مرفوض ومستهجن، وتصعيد خطير على المستوى القانوني والسياسي.
ودعا قرقاش الحكومة العراقية إلى الوفاء بمسؤولياتها والتزاماتها القانونية تجاه حماية العمل الدبلوماسي، ومقار البعثات في العاصمة والمدن العراقية.
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