خليل: الاجتماع مع الحريري وسلامة هو لتنسيق تأمين مستلزمات الاستقرار المالي

أكد وزير ​المال​ ​علي حسن خليل​ في حديث تلفزيوني له ان "الاجتماع مع رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ وحاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ هو لتنسيق تأمين مستلزمات الاستقرار المالي والنقدي".

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