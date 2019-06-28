عطل مفاجىء كاد يحطم زورقًا للصيد مقابل شاطىء الكسليك

طرأ عطل مفاجئ على محرك زورق للصيد على متنه شخص في منطقة ​جونيه​، وعملت ​وحدة الإنقاذ البحري​ في ​الدفاع المدني​ على سحبه إلى ميناء جونية، بعد ان كادت الأمواج المتلاطمة ان تحطمه مقابل شاطىء ​الكسليك​ ​كسروان​.

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