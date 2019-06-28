أعلن المكتب الاعلامي لوزير ​الاتصالات​ ​محمد شقير​ أنه "تم قرصنة حسابي الوزير شقير على تطبيق "facebook" مساء اليوم"، مؤكدا أن "نشر أي شيء على هاتين الصفحتين من بعد هذا التاريخ سيكون من قبل الجهات المقرصنة وليس من قبل الوزير شقير".

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كانت هذه تفاصيل خبر المكتب الاعلامي لشقير: تم قرصنة حسابيه على تطبيق facebook لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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