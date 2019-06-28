رحال: خطوة تعليق الاضراب باللبنانية تنقذ العام الجامعي

أكد رئيس مجلس المندوبين في ​​الجامعة اللبنانية​​ ​علي رحال​ أن "التوصيات هي بتعليق الاضراب في الجامعة اللبنانية بعد المؤتمر الصحافي لوزير التربية ​أكرم شهيب​ غدا".

وفي حديث تلفزيوني رأى رحال أن "هذه الخطوة تنقذ العام الجامعي وفي نفس الوقت لا نريد للسلطة السياسية ان ترتاح"، مؤكدا ان "​الاساتذة​ مستمرون بنضالهم ولكنهم اخذوا بعين الاعتبار مصلحة ​الطلاب​ والجامعة معا".