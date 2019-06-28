أكد رئيس مجلس المندوبين في الجامعة اللبنانية علي رحال أن "التوصيات هي بتعليق الاضراب في الجامعة اللبنانية بعد المؤتمر الصحافي لوزير التربية أكرم شهيب غدا".
وفي حديث تلفزيوني رأى رحال أن "هذه الخطوة تنقذ العام الجامعي وفي نفس الوقت لا نريد للسلطة السياسية ان ترتاح"، مؤكدا ان "الاساتذة مستمرون بنضالهم ولكنهم اخذوا بعين الاعتبار مصلحة الطلاب والجامعة معا".
كانت هذه تفاصيل خبر رحال: خطوة تعليق الاضراب باللبنانية تنقذ العام الجامعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.