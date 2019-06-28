بستاني من مهرجانات جونية: نعمل على خطة كهرباء إنمائية بدأنا بتنفيذ مبادرات عدة منها

أكّدت وزيرة الطاقة والمياه ​ندى بستاني​، في تصريح تلفزيوني خلال افتتاح ​مهرجانات جونية​، أنّ "علينا أن نشجّع المهرجانات السياحيّة، وهذا المهرجان سياحي ويشجّع الصناعة ال​لبنان​ية".

ولفتت إلى "أنّنا نعمل على خطة كهرباء إنمائيّة بدأنا بتنفيذ مبادرات عدّة منها".

من جهته، ركّز سفير الإمارات في لبنان ​حمد الشامسي​، على أنّ "المهرجان يعزّز مكانة الدولة السياحيّة، وهو يدلّ على تلاحم اللبنانيين في كلّ المناطق".

من جهته، بيّن رئيس البلدية ​جوان حبيش​، "أنّنا فتحنا البحر لأهل جونية الّذي كان مغلقًا لمدّة 60 عامًا".