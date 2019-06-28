أكّدت وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني، في تصريح تلفزيوني خلال افتتاح مهرجانات جونية، أنّ "علينا أن نشجّع المهرجانات السياحيّة، وهذا المهرجان سياحي ويشجّع الصناعة اللبنانية".
ولفتت إلى "أنّنا نعمل على خطة كهرباء إنمائيّة بدأنا بتنفيذ مبادرات عدّة منها".
من جهته، ركّز سفير الإمارات في لبنان حمد الشامسي، على أنّ "المهرجان يعزّز مكانة الدولة السياحيّة، وهو يدلّ على تلاحم اللبنانيين في كلّ المناطق".
من جهته، بيّن رئيس البلدية جوان حبيش، "أنّنا فتحنا البحر لأهل جونية الّذي كان مغلقًا لمدّة 60 عامًا".
كانت هذه تفاصيل خبر بستاني من مهرجانات جونية: نعمل على خطة كهرباء إنمائية بدأنا بتنفيذ مبادرات عدة منها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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