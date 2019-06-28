رأى عضو "كتلة التنمية والتحرير" النائب علي بزي أن "رئيس جلس النواب نبيه برّي توصل في الفترة الماضية الى ما يشبه الهدنة بين تيار المستقبل وحزب التقدمي الاشتراكي بانتظار أن يأتي الجانبان من الخارج".
ولفت بزي، في حديث تلفزيوني، إلى "أنني أعتقد أن برّي بمبادرته وتحركاته قام من جديد بلمّ الشمل من أجل أن يكون هناك خارطة طريق من أجل المصالحة الشاملة بين الفريقين".
وكشف أن "اللقاء قريب ولا نملك موعدًا محددًا"، مشدًا على "أننا لم نكن مبادرين في أي تصعيد مع الاشتراكيين أننا نعرف موقعه ويهمنا كثيرًا".
كانت هذه تفاصيل خبر بزّي: اللقاء قريب بين الحريري وجنبلاط ولا نملك موعدًا محددًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.