بزّي: اللقاء قريب بين الحريري وجنبلاط ولا نملك موعدًا محددًا

رأى عضو "​كتلة التنمية والتحرير​" النائب ​علي بزي​ أن "رئيس جلس النواب ​نبيه برّي​ توصل في الفترة الماضية الى ما يشبه ​الهدنة​ بين ​تيار المستقبل​ وحزب ​التقدمي الاشتراكي​ بانتظار أن يأتي الجانبان من الخارج".

ولفت بزي، في حديث تلفزيوني، إلى "أنني أعتقد أن برّي بمبادرته وتحركاته قام من جديد بلمّ الشمل من أجل أن يكون هناك خارطة طريق من أجل المصالحة الشاملة بين الفريقين".

وكشف أن "اللقاء قريب ولا نملك موعدًا محددًا"، مشدًا على "أننا لم نكن مبادرين في أي تصعيد مع الاشتراكيين أننا نعرف موقعه ويهمنا كثيرًا".