أكدت مصادر الاجتماع المالي في السراي لقناة "LBC" أن "رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ مازال يعتبر أن مشروع ​الموازنة​ يتعرض لعملية حذف للإيرادات".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الاجتماع المالي لـ LBC: الحريري يعتبر أن مشروع الموازنة يتعرض لعملية حذف للإيرادات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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