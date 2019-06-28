قرقاش: الاعتداء على سفارة البحرين مرفوض ومستهجن وتصعيد خطير قانونيا

أعلن وزير ​الدولة​ الإماراتي للشؤون الخارجية ​أنور قرقاش​ أن "الاعتداء على سفارة ​البحرين​ مرفوض ومستهجن وتصعيد خطير على المستوى القانوني"، مشيرًا إلى "أننا ندعو الحكومة العراقية إلى الوفاء بالتزاماتها القانونية تجاه حماية العمل الدبلوماسي ومقار البعثات".

وكان عدد من المتظاهرين قد اقتحم السفارة البحرينية في بغداد ونزع العلم البحريني عنها احتجاجا على مؤتمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام الذي عقد في المنامة يومي 25 و26 حزيران.

وتدخلت قوات الأمن العراقية بقوة لتفريق المتظاهرين بمحيط السفارة.