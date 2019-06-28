قتل شاب فلسطيني وأصيب أربعة آخرون بجروح برصاص القوات الإسرائيلية لدى تفريقها لاحتجاجات في بلدة العيسوية شمال القدس، حسبما أوردت وكالة "وفا" الفلسطينية.
وقالت الوكالة إن "القوات الإسرائيلية أطلقت الرصاص الحي وبشكل مكثف وعشوائي خلال المواجهات العنيفة، والمستمرة، في حي عبيد بالبلدة، وامتدت المواجهات لكافة أنحاء العيسوية، ما أدى لمقتل محمد سمير عبيد (20 عاما) عقب إصابته برصاصة في القلب، وإصابة أربعة آخرين وصفت جروحهم بين متوسطة وطفيفة".
وذكرت "وفا" أن "أهالي العيسوية شاركوا في وقفة احتجاجية مساء الخميس ضد الاقتحامات اليومية للقوات الإسرائيلية والتنكيل بالمواطنين".
ووفقا للوكالة، فقد أسفر مقتل عبيد عن اندلاع مواجهات بين الشبان الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في مناطق واد الجوز والطور والعيسوية وشعفاط ومخيم شعفاط وأبو ديس بالقدس.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل شاب فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية شمال القدس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.