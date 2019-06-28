القوات الأمنية العراقية تعتقل 25 متظاهرا ممن شاركوا باقتحام سفارة البحرين في بغداد

اعتقلت القوات الأمنية العراقية 25 متظاهرًا ممن شاركوا في اقتحام سفارة البحرين في بغداد. كما قرّرت فرض إجراءات مشددة عقب اقتحام متظاهرين تابعين لحزب الله العراقي مبنى سغارة البحرين في بغداد.
وكان عدد من المتظاهرين قد اقتحم السفارة البحرينية في بغداد ونزع العلم البحريني عنها احتجاجا على مؤتمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام الذي عقد في المنامة يومي 25 و26 حزيران.
وتدخلت قوات الأمن العراقية بقوة لتفريق المتظاهرين بمحيط السفارة.
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