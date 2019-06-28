رئيس وزراء فلسطين: لم نر في أوراق صفقة القرن أي ذكر للاحتلال أو فلسطين

وصف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية "الخطة الاقتصادية الأميركية للسلام في ​الشرق الأوسط​، بأنها منفصلة عن الواقع ولن يكون لها مستقبل"، مشيرًا إلى "أنني أعتقد أنها كانت ورشة اقتصادية منفصلة ومنبتة الصلة تماما عن الواقع… لم تكن سوى تجربة ذهنية".

جاء ذلك بعد يوم من اختتام ​مؤتمر​ دولي رعته إدارة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ في ​البحرين​، بهدف إرساء الأسس الاقتصادية للسلام بين الفلسطينيين و​إسرائيل​.

واعتبرت ​الولايات المتحدة​ ورشة البحرين التي استغرقت يومين المرحلة الأولى من خطتها الأوسع نطاقًا لحل الصراع في الشرق الأوسط، وقالت دول خليجية عربية حليفة للولايات المتحدة إن المبادرة الاقتصادية قد تكون واعدة إذا تم التوصل لتسوية سياسية.