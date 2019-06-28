وزير الداخلية العراقي يصل مقر سفارة البحرين بعد الاعتداء عليها من قبل متظاهرين

وصل وزير الداخلية العراقي ياسين الياسري إلى مقر سفارة ​البحرين​ بعد الاعتداء عليها من قبل متظاهرين. وكان عدد من المتظاهرين قد اقتحم السفارة البحرينية في بغداد ونزع العلم البحريني عنها احتجاجا على مؤتمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام الذي عقد في المنامة يومي 25 و26 حزيران. وتدخلت قوات الأمن العراقية بقوة لتفريق المتظاهرين بمحيط السفارة.

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