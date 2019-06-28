خارجية البحرين: قررنا استدعاء سفيرنا من بغداد بعد الاعتداء على سفارتنا

أعلنت وزارة الخارجية البحرينية "أننا قررنا استدعاء سفيرنا صلاح المالكي من بغداد بعد الاعتداء على سفارتنا"، مشيرة إلى أنها تستنكر الاعتداء الذي استهدف مبنى سفارتها في العراق من قبل متظاهرين وأدى إلى أعمال تخريبية".
وكان عدد من المتظاهرين قد اقتحم السفارة البحرينية في بغداد ونزع العلم البحريني عنها احتجاجا على مؤتمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام الذي عقد في المنامة يومي 25 و26 حزيران.
وتدخلت قوات الأمن العراقية بقوة لتفريق المتظاهرين بمحيط السفارة.
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