ميركل ترتجف ثانية قبيل قمة العشرين

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انتابت أنجيلا ميركل نوبة ارتجاف جديدة بعد تعرضها للموقف نفسه قبل 8 أيام. إلا أن ذلك لن يمنعها من حضور قمة العشرين في اليابان.

"الخليج 365" من دبي: أصيبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بنوبة ارتجاف جديدة الخميس، بعد ثمانية أيام من ارتجافها أول مرة أمام عدسات الكاميرا. فقد بدأت ميركل في الارتجاف بشكل مفاجئ في أثناء تسليمها وثيقة تعيين كريستينه لامبريشت، وزيرة العدل الألمانية الجديدة، في قصر الرئاسة الألماني.

وبحسب تقرير نشره موقع "دوتشه فيله" الألماني، قال أحد مصوري وكالة الأنباء الألمانية الذي وثق المشهد إن حالة ميركل تحسنت، وهي رفضت شرب الماء الذي قدم لها بعد ارتجافها

الحر ونقص المياه

كانت ميركل ارتجفت بشكل هائل في أثناء استقبالها الرئيس الأوكراني الجديد فولوديمير زيلينسكي، حيث بدا عليها خلال وقوفها أمام حرس الشرف إلى جانبه ارتجافات شديدة في ساقيها وجسمها. وخف الارتجاف عندما سارت برفقة زيلينسكي أمام حرس الشرف.

بررت ميركل ارتجافها آنذاك بأنها لم تشرب ما يكفي من المياه، على الرغم من حرارة الجو. لكن درجات الحرارة كانت لطيفة صباح الخميس في برلين، بعد أيام شديدة الحرارة. وارتجفت ميركل قرابة دقيقتين، وكانت تضع يديها بشكل متكرر الواحدة فوق الأخرى خشية فقدان السيطرة على نفسها.

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كما هو مخطط له

ردًا على سؤال من وكالة الأنباء الألمانية بشأن تداعيات محتملة لهذا الارتجاف الجديد على خطط ميركل لحضور قمة مجموعة العشرين المقررة في اليابان، قال شتيفن زايبرت، المتحدث باسم الحكومة الألمانية: "كل شيء سيسير كما هو مخطط له، المستشارة الألمانية بحالة جيدة".

تابعت ميركل عقب الواقعة مراسم أداء اليمين للوزيرة الجديدة أمام أعضاء البرلمان، لكنها غادرت البرلمان بعد وقت قصير من ذلك.

ووفقًا لتقرير "دوتشه فيله"، لا يرى الطبيب العام ورئيس اتحاد الأطباء في ولاية بافاريا، ياكوب بيرغر، في الارتجاف، أي داع للقلق على صحة المستشارة، حيث قال في تصريحات لمجلة "فوكوس" الألمانية: "بالطبع تعجبت، لكني اعجبت بالثبات الذي بدت عليه ميركل رغم ارتجافها".



أعدت ""الخليج 365"" هذا التقرير عن موقع "دوتشه فيله". الأصل منشور على الرابط:

https://bit.ly/2Xhjgje