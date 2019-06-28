"محلية البرلمان" تتفقد مشروع تطوير محور المحمودية بالإسكندرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، الذي يزور محافظة الإسكندرية، مشروع تطوير محور ترعة المحمودية "شريان الأمل" للوقوف علي الموقف التنفيذي للمشروع، كما تفقدوا عددا من المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها ضمن مشروع تطوير المحور.

كما تفقد الوفد البرلماني، مشروعات الهدار والمنطقة التنموية 100 والنصب التذكاري وكوبري أبو سليمان، التي يتم تنفيذها ضمن المخطط الاستراتيجي لتطوير محور المحمودية، كركيزة تنموية للظهير العمراني لجنوب محافظة الإسكندرية (شريان الأمل). ‌ وتفقد الوفد مشروع المنطقة التنموية 600 ضمن مشروع شريان الأمل (محور المحمودية)، والذي يتضمن إنشاء مسجد ووحدات سكنية وعدد من المشروعات الأخرى. ‌ Advertisements كما تفقد الوفد البرلماني، برئاسة المهندس أحمد السجيني، مشروع إقامة المنطقة الاستثمارية (منطقة البحيرات بسموحة)، والتي تأتي كذلك ضمن مشروع تنمية محور ترعة المحمودية. ‌ وتفقد الوفد كذلك مشروع إنشاء كوبري أنطونيادس، ومشروع المنطقة التنموية 1000 والتي تتضمن إقامة مسجد وملعب ومحال تجارية وساحة انتظار سيارات ونقطة حماية مدنية وأمنية. ‌ كما تفقد الوفد مشروع إنشاء كوبري بشاير الخير المقابل لمشروعات بشاير الخير السكنية.

ورافق اللواء أحمد العزازى، رئيس الشعبة الهندسية فى المنطقة الشمالية العسكرية، وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وشرح لهم تفاصيل المشروع والإجراءات والأعمال التنفيذية لمشروع محور المحمودية، والذي يتم تنفيذه بتكلفة تقترب من مليار جنيه.

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