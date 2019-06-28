شكرا لقرائتكم خبر عن نواب عن مشاركة الرئيس فى قمة مجموعة العشرين: اعتراف بقوة ومكانة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت النائبة سولاف درويش ، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، في فعاليات قمة مجموعة العشرين (G20) بمدينة أوساكا في اليابان.

وأضافت "درويش" -فى بيان لها اليوم- أن مشاركة الرئيس السيسي تؤكد على قوة مصر ومكانتها الإقليمية والدولية بين دول العالم الكبرى، ودورها المحوري فى المنطقة والقارة الإفريقية، لافتا إلي أن مشاركة مصر فى قمة العشرين، والتى تجمع القوى الكبرى اقتصاديا فى العالم، لم تأتى من فراغ وإنما بعد عمل جاد ودئوب من قبل الرئيس السيسي وحكومة فى جميع المجالات وخاصة الخارجية والاقتصادية، والتى استطاعو أن يعيدو مصر إلى مكانتها الإقليمية والعالمية من جديد.

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وأوضحت عضو مجلس النواب، أن الرئيس السيسي شارك عام 2016، في القمة التي عقدت في الصين، ثم في أعمال قمة رؤساء الدول والحكومات أعضاء المبادرة الألمانية للشراكة مع أفريقيا، في إطار مجموعة العشرين التي عقدت في ألمانيا عام 2018، وحضوره جميع المحافل الدولية خلال السنوات الماضية، يؤكد على قوة ومكانت مصر فى العالم.

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وفى ذات الإطار، أشارت النائبة هيام حلاوة، إلى أن تمثيل مصر فى قمة العشرين هو تمثيل مشرف ويعد ضمن خطوات تؤكد الثقة فى الأداء المتميز للرئيس عبد الفتاح السيسى الذى ينعم بثقة وحب المصريين له ، مضيفة ، أن التمثيل المصرى فى قمة العشرين يؤكد مكانة مصر بين الدول وعلو شأنها .

بدوره أكد النائب محمود الصعيدى، أن مشاركة الرئيس السيسى فى قمة العشرين هو اعتراف من العالم بقوة الاقتصاد المصرى، خاصة أن كافة الشهادات الاقتصادية العالمية تؤكد أن الاقتصاد المصرى يشهد نمو كبير خلال الفترة الراهنة.

وأضاف النائب محمود الصعيدى، أن حضور مصر فى قمة العشرين هو شهادة عالمية بالمكانة الكبيرة للقاهة وتأثيرها القوى على محيطها الإقليمى والعالمى واعتراف بالإنجازات التى يحققها الرئيس السيسى لمصر.

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