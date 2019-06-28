زعيم الديمقراطيين يدعو ترامب لتحذير بوتين من التدخل في الانتخابات القادمة

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن (أ ش أ)
دعا زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور تشوك شومر، الخميس، الرئيس دونالد ترامب إلى توجيه تحذير مباشر إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماعهما الجمعة على هامش قمة العشرين باليابان، بعدم التدخل في الانتخابات الأمريكية القادمة .
وذكرت شبكة (أيه.بي.سي.نيوز) الإخبارية الأمريكية أن شومر شدد - أيضا - على ضرورة آلا يقتصر توجيه هذه الرسالة التحذيرية من جانب ترامب إلى بوتين وحده، بل يتعين أن يبلغ جميع "أعداء" الولايات المتحدة بأن التدخل في الانتخابات الأمريكية غير مقبول، وأنهم سيدفعون ثمنا فادحا عند مجرد الشروع في ذلك.
ومن المنتظر ان يلتقى ترامب غدا الجمعة مع بوتين على هامش مشاركتهما في فعاليات قمة العشرين التي تنطلق في أوساكا باليابان، وتستغرق يومين .
وكان آخر لقاء بين ترامب وبوتين قد عقد قبل نحو عام في هلسنكي بفنلندا .
ونفى بوتين التدخل في الانتخابات الرئاسية الامريكية عام 2016 لصالح ترامب .
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