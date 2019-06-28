العراق: وزير الداخلية يتفقد مقر سفارة البحرين بعد الاعتداء عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد - (أ ش أ) تفقد وزير الداخلية العراقي ياسين الياسري مقر السفارة البحرينية في بغداد، للاطلاع على الأوضاع بعد اقتحام السفارة من قبل متظاهرين. وذكرت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية أن وزير الداخلية العراقي وجه بمعاقبة مقتحمي مقر السفارة البحرينية في بغداد.

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