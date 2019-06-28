بالفيديو.. الإعلان الجديد لـ"أبو شنب" في حملة "2 كفاية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

نشر الفنان أكرم حسني، الإعلان الجديد لشخصية "أبو نشب" في حملة "2 كفاية"، والذي جرى تصويره بمحطة سكك حديد مصر، للتوعية بأهمية تحديد النسل.

جاء عنوان الإعلان "أبو شنب.. 2 كفاية" لتجسد شخصية ريفية تناقش القضية بشكل كوميدي، حيث يبدأ الإعلان من محطة مصر، ويجمع "حسني" عائلته ذات العدد الكبير، ويطالبهم بالركوب في القطار المخصص لهم بشكل منظم، وتنقل "أبو شنب" من عربة لأخرى للاطمئنان عليهم.

قدم "حسني"، على أحد أرصفة السكة الحديد، أغنية بشكل كوميدي يشرح فيها "هـم" الإنجاب وأنه يمثل عبئا كبيرا عليه من مصروفات يومية للدراسة في المدارس والجامعات أو الزواج.

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يذكر أن "2 كفاية" هي حملة تقوم عليها وزارة التضامن الاجتماعي، وتتعرض لجميع جوانب قضية الزيادة السكانية، وشهدت افتتاح 70 عيادة في 2 ديسمبر الماضي، وذلك بعد تدريب كل طاقم الحملة من أطباء وممرضين وتستهدف منازل في 10 محافظات في الصعيد، فضلًا عن الوجه البحري.

ويستهدف برنامج الحملة، في المقام الأول الحد من زيادة السكان باعتبارها من أخطر المشكلات التي تواجه مصر حالياً وتقف حائل أمام أي جهود للدولة ومحاولتها لتحقيق النمو والتنمية الاقتصادية.