ضبط 197 قطعة سلاح و190 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سامح غيث: وجهت أجهزة وزارة الداخلية حملة أمنية مكبرة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية. أسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة عن ضبط 197 قطعة سلاح ناري بحوزة 182 متهما، وتنفيذ 806 آلاف و19 حكما قضائيا متنوعا. وفي مجال ضبط قضايا المخدرات أمكن ضبط 190 قضية مخدرات ضمت 199 متهما ضُبط خلالها كمية من المواد المخدرة وزنت قرابة 38 كيلو جراما، و3225 قرصا مخدرا. كما نجحت الحملة في ضبط 295 دراجة نارية مخالفة، وتحرير 257 ألفا و65 مخالفة مرورية، و1433 مخالفة مرافق و33 قضية مصنفات.

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