وزيرا الأوقاف والآثار ومحافظ الفيوم يفتتحون مسجد قايتباي الأثري.. غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى: يفتتح وزيرا الأوقاف والآثار واللواء عصام سعد محافظ الفيوم، والدكتور عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية، رئيس ائتلاف دعم مصر، غدًا الجمعة 24 من شوال1440هـ - الموافق 28 من يونيو 2019م، مسجد قايتباي الأثري بمحافظة الفيوم بعد إتمام صيانته وترميمه. ويلتقى وزير الأوقاف بقيادات الدعوة بالمحافظة لمتابعة خطة العمل الدعوي بها.

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