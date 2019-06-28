الطائرات الهجومية السعودية تفوق جيوش 33 دولة

حلّت السعودية التاسعة عالميا بـ325 طائرة هجومية، ضمن أقوى 10 جيوش في العالم 2019، حسب موقع globalfirepower، وفاق عدد طائراتها جيوش 33 دول مجتمعة، إذ بلغت نحو 319 طائرة، وذلك ضمن التصنيف الذي شمل 137 دولة. الطائرات الهجومية عالميا 1- الولايات المتحدة 2831 2- الصين 1564 3- روسيا 1459 9- السعودية 325 10 - اليابان 297 الدول الـ33 وترتيبها 73- كينيا 17 74- إثيوبيا 16 75- النمسا 15 76- كوبا 15 77- السلفادور 15 78- قطر 15 79- تنزانيا 14 80- بلغاريا 13 81- اليونان 12 82- كرواتيا 12 83- هندوراس 12 84- تونس 12 85- أفغانستان 12 86- سلوفاكيا 11 Advertisements 87- أوغندا 10 88- بوتسوانا 10 89- جورجيا 10 90- أرمينيا 9 91- الإكوادور 9 92- مالي 9 93- الدومنيكان 8 94- موزمبيق 8 95- أوروجواي 8 96- زيمبابوي 7 97- الجابون 6 98- الكونغو الديموقراطية 6 99- ناميبيا 6 100- تشاد 6 101- الصومال 5 102- جواتيمالا 3 103- النيجر 2 104- موريتانيا 2 105- جمهورية الكونغو 2 105 ليتوانيا 2 الفرق بين المقاتلة الحربية والهجومية الطائرة المقاتلة Fighter aircraft مهمتها الرئيسية هي تدمير الأهداف الجوية وتحقيق التفوق الجوي، ومرافقة وحماية ومرافقة الطائرات الأخرى الطائرة الهجومية Attack Aircraft وسيلة لدعم القوات البرية في المعارك، فضلا عن قدرتها على تدمير الأهداف الأرضية والبحرية



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