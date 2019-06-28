G20 تنعقد في اليابان وسط مخاطر تهدد إمدادات النفط العالمية

تنطلق قمة العشرين، اليوم، في مدينة أوساكا باليابان، وسط مخاطر تهدد إمدادات النفط العالمية، وزيادة التوتر بين إيران والولايات المتحدة الأميركية، وتشارك المملكة بصفتها عضوا في مجموعة العشرين، حيث يمثلها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وقادة دول العالم أعضاء مجموعة العشرين، إضافة إلى قادة ثماني دول ضيوف القمة.

محمد بن سلمان ضيف اليابان

يحل الأمير محمد بن سلمان ضيفا على اليابان بعد دعوة تلقاها من رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، بصفة المملكة أحد أعضاء مجموعة العشرين، وفي تصريح إعلامي قال رئيس الوزراء الياباني، إنه يعمل على تعاون وثيق مع ولي العهد الأمير محمد في إطار التعاون الثنائي بين البلدين، ويتطلع إلى تبادل مفيد والاستماع إلى وجهة الأمير حول تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في قمة مجموعة العشرين، التي تستضيفها اليابان بعد قمة الأرجنتين، والتي تستضيفها المملكة العام المقبل، مضيفا أنه سيبذل قصارى جهده لإنجاح القمة وتسليم مقعد الرئاسة للسعودية بصفتها المستضيفة للقمة المقبلة.

يومان للقمة

تستضيف أوساكا اليابانية، اليوم الجمعة وغدا السبت الموافق 28 و29 يونيو، اجتماع قادة مجموعة العشرين، إضافة إلى 7 مواقع أخرى، كانت قد استضافت منذ بداية يونيو اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، واجتماع وزراء الخارجية، والذي سبق اجتماع القمة الذي سيكون ختام هذه الاجتماعات.

القادة المشاركون

الضيوف المدعوون

1 - فيتنام - نجوين شوان فوك

2 - هولندا - مارك روته

3 - سنغافورة - لي هسين لونغ

4 - إسبانيا - بيدرو سانشيز

منظمات دولية مدعوة

1 - منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي - رئيس تشيلي - سبستيان بنييرا

2 - الاتحاد الإفريقي - رئيس مصر - عبدالفتاح السيسي

3 - الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا - رئيس السنغال- ماكي سال

4 - رابطة دول جنوب شرقي آسيا - رئيس تايلاند

الولايات المتحدة دونالد ترمب

اليابان

شينزو آبي

المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان

الأرجنتين

ماوريسيو ماكري

أستراليا

سكوت موريسون

البرازيل

جايير بولسونارو

كندا

جاستن ترودو

فرنسا

إيمانويل ماكرون

ألمانيا

أنجيلا ميركل

الهند

ناريندرا مودي

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إيطاليا

جوزيبي كونتي

المكسيك

أندريس مانويل لوبيس أوبرادور

روسيا

فلاديمير بوتين

جنوب إفريقيا

سيريل رامابوسا

كوريا الجنوبية

مون جاي إن

تركيا

رجب طيب أردوغان

المملكة المتحدة تيريزا ماي

الاتحاد الأوروبي

منظمات دولية مشاركة

1 - الأمم المتحدة

2 - صندوق النقد الدولي (IMF)

3 - البنك الدولي

4 - منظمة التجارة العالمية (WTO)

5 - منظمة العمل الدولية (ILO)

6 - مجلس الاستقرار المالي (FSB)

7 - منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)

8 - منظمة الصحة العالمية (WHO)

9 - منظمة الأغذية والزراعة

إندونيسيا

جوكو ويدودو

الصين

شي جين بينج

دونالد توسك

رئيس المجلس الأوروبي

جان كلود يونكر

رئيس المفوضية الأوروبية