الإمارات تستنكر اقتحام السفارة البحرينية في بغداد

أبوظبي (الاتحاد، وام)

أعربت دولة الإمارات عن استنكارها الشديد لاقتحام سفارة مملكة البحرين الشقيقة في العاصمة العراقية بغداد، في مخالفة صريحة للأعراف والمواثيق الدبلوماسية التي تحكم وتنظم علاقات العمل الدبلوماسي بين الدول. وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان أمس «إن دولة الإمارات إذ تستنكر هذا الانتهاك السافر فإنها تدعو الحكومة العراقية إلى القيام بمسؤولياتها تجاه المحافظة على الالتزامات الدولية الواضحة بموجب المعاهدات الدولية التي تضمن أمن العمل الدبلوماسي، مشددة على ضرورة صون مقار البعثات الدبلوماسية، وتوفير الحماية لها التزاماً بالقانون الدولي واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية».

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي وقوف دولة الإمارات التام مع مملكة البحرين الشقيقة في مواجهة أي تهديد يمس أمنها وأمن بعثاتها الدبلوماسية، مستنكرة عملية التحشيد التي تقوم بها بعض الجهات تجاه البحرين. وفي ظل هذا الاعتداء تعرب وزارة الخارجية عن قلقها إزاء أمن مقار البعثات الدبلوماسية في العراق الشقيق.

واستنكرت وزارة خارجية مملكة البحرين الاعتداء المرفوض الذي استهدف مبنى سفارة مملكة البحرين لدى جمهورية العراق الشقيقة من قبل متظاهرين، وأدى إلى أعمال تخريبية في مبنى السفارة. وعليه، قررت وزارة الخارجية استدعاء السفير صلاح علي المالكي سفير مملكة البحرين لدى جمهورية العراق للتشاور، وتحمل الحكومة العراقية المسؤولية التامة لحماية سفارة وقنصلية مملكة البحرين في جمهورية العراق وجميع العاملين فيهما، وفقاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 1961.

من جانبه، أكد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن الاعتداء على سفارة مملكة البحرين في بغداد مرفوض ومستهجن وتصعيد خطير على المستوى القانوني والسياسي، داعياً الحكومة العراقية إلى الوفاء بمسؤولياتها والتزاماتها القانونية تجاه حماية العمل الدبلوماسي.

وقال معاليه في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر»: «الاعتداء على سفارة مملكة البحرين الشقيقة في بغداد مرفوض ومستهجن، وتصعيد خطير على المستوى القانوني والسياسي، وندعو الحكومة العراقية إلى الوفاء بمسؤولياتها والتزاماتها القانونية تجاه حماية العمل الدبلوماسي ومقار البعثات في العاصمة والمدن العراقية». وكان عدد من الأشخاص اقتحموا مساء أمس، مقر السفارة البحرينية في منطقة المنصور ببغداد، وأنزلوا العلم البحريني.